Organização para a Cooperação Islâmica manifesta preocupação com ataque a instalações nucleares iranianas

JEDÁ, 22 de junho de 2025 (WAM) — A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) expressou profunda preocupação com os desdobramentos recentes envolvendo o ataque a instalações nucleares na República Islâmica do Irã, classificando o episódio como uma “escalada perigosa” que pode intensificar ainda mais as tensões e ameaçar a paz, a segurança e a estabilidade na região.

Em comunicado divulgado neste domingo, a Secretaria-Geral da OCI condenou e repudiou a violação da soberania do Irã, bem como das leis e cartas internacionais. A organização fez um apelo para que se evite a escalada do conflito, defendendo a adoção da contenção e da calma, a priorização do diálogo e o retorno às negociações e às soluções pacíficas.