Presidente dos EAU discute situação regional com sultão de Omã, presidente da França e primeira-ministra da Itália

ABU DHABI, 22 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o sultão Haitham bin Tariq, do Sultanato de Omã; com o presidente da França, Emmanuel Macron; e com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

As ligações abordaram a escalada de tensões no Oriente Médio e as possíveis repercussões graves para a segurança e estabilidade da região, após os recentes ataques contra a República Islâmica do Irã.

Durante os contatos, o xeique Mohamed e os líderes ressaltaram a importância de intensificar os esforços regionais e internacionais para pôr fim imediato à escalada e dar prioridade ao diálogo e à diplomacia como caminhos para conter a crise e alcançar uma solução pacífica. Destacaram, ainda, a necessidade de poupar a região e seus povos de novas crises, protegendo a paz e a estabilidade regional.