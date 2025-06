Catar lamenta deterioração da situação após bombardeio de instalações nucleares iranianas

DOHA, 22 de junho de 2025 (WAM) — O Estado do Catar expressou pesar pela deterioração da situação após o bombardeio das instalações nucleares do Irã e declarou estar acompanhando os desdobramentos com profunda preocupação diante dos recentes ataques contra a República Islâmica do Irã, país irmão.

Em comunicado divulgado neste domingo e repercutido pela Agência de Notícias do Catar (QNA), o Ministério das Relações Exteriores alertou que as atuais tensões na região são extremamente perigosas e podem levar a consequências catastróficas tanto em nível regional quanto internacional.

A nota expressa ainda a esperança de que todas as partes envolvidas ajam com sabedoria, exerçam moderação e evitem a escalada do conflito.