UAE Team Emirates-XRG conquista duplo triunfo na Europa

GENEBRA/BRUXELAS, 23 de junho de 2025 (WAM) — A equipe UAE Team Emirates-XRG encerrou um fim de semana histórico com uma dupla vitória impressionante: João Almeida conquistou o título geral do Tour de Suisse, enquanto Filippo Baroncini garantiu sua primeira vitória na classificação geral do Baloise Belgium Tour.

As duas conquistas também marcaram um marco importante para a equipe — a 50ª vitória na temporada de 2025.

João Almeida fez uma performance impecável na oitava e última etapa, uma cronoescalada, revertendo uma desvantagem de 33 segundos para ultrapassar Kévin Vauquelin (Arkéa–B&B Hotels) e garantir o título geral do Tour de Suisse.

A vitória de Almeida nos 10,1 km da prova contra o relógio em subida confirmou sua consistência e inteligência tática ao longo da semana, após ter perdido mais de três minutos na primeira etapa, marcada pela chuva. O português se redimiu vencendo três etapas e conquistando também a camisa preta por pontos.

Comentando sobre o resultado, Almeida afirmou: “Você nunca deve desistir. Às vezes as coisas dão errado e nada é perfeito, mas é preciso continuar tentando. Continuamos tentando e conseguimos. Agora terei tempo para aproveitar essa vitória, e estarei pronto para o Tour de France.”

Enquanto isso, Filippo Baroncini coroou uma atuação de destaque no Baloise Belgium Tour, defendendo a liderança geral na última etapa plana, realizada em Bruxelas, para garantir sua primeira vitória em uma volta por etapas.

O italiano assumiu a camisa violeta de líder após a quarta etapa, em Durbuy, e, com o apoio integral da equipe UAE Team Emirates-XRG, resistiu aos ataques dos adversários e confirmou a vitória geral por uma margem apertada, mas decisiva.