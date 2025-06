Ministério da Energia e Infraestrutura lança segunda fase do Programa Zero Burocracia

DUBAI, 23 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério da Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês) deu início à segunda fase do seu Programa Zero Burocracia, que tem como objetivo reestruturar radicalmente os serviços prestados por meio da redução de etapas, da minimização de documentos e campos exigidos, e da diminuição do tempo necessário para a entrega dos serviços — tudo com foco na satisfação do cliente e na superação de suas expectativas.

O anúncio foi feito durante o primeiro Fórum Zero Burocracia de 2025, realizado em Dubai, com a participação de altos funcionários do ministério e de entidades relacionadas. A iniciativa integra os esforços mais amplos do governo dos Emirados Árabes Unidos para simplificar procedimentos e aprimorar a experiência do usuário, promovendo serviços públicos mais rápidos, proativos e eficientes.

Durante o evento, foi anunciada a criação do Prêmio Zero Burocracia do Ministro, destinado a reconhecer as melhores práticas na simplificação de procedimentos e na melhoria do atendimento ao público.

A iniciativa reflete o compromisso do ministério em fomentar uma cultura de inovação e liderança entre seus colaboradores na prestação de serviços, ao mesmo tempo em que envolve parceiros e usuários nos esforços para eliminar a burocracia.