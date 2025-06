Instituição Nacional de Direitos Humanos e Comitê da Carta Árabe discutem cooperação

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) — A Instituição Nacional de Direitos Humanos (NHRI, na sigla em inglês) e o Comitê da Carta Árabe de Direitos Humanos discutiram formas de fortalecer a cooperação e aprimorar a coordenação sobre os mecanismos de implementação da Carta.

O encontro também abordou o avanço dos esforços institucionais para a adoção de boas práticas na promoção dos direitos e liberdades fundamentais.

As discussões ocorreram durante uma reunião entre Maqsoud Kruse, presidente da NHRI, e uma delegação do Comitê da Carta Árabe de Direitos Humanos liderada por seu presidente, o conselheiro Mohammed Saeed Al Shehhi.

A delegação foi informada sobre o mandato e as atribuições da NHRI enquanto instituição nacional independente, bem como sobre seu papel central no apoio e na promoção da agenda de direitos humanos nos Emirados Árabes Unidos. As conversas destacaram o alinhamento da atuação da NHRI com os marcos internacionais, regionais e nacionais de direitos humanos.