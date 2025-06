Conselho Ministerial de Desenvolvimento analisa principais relatórios do governo

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, presidiu a reunião do Conselho Ministerial de Desenvolvimento no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi. O encontro analisou diversos relatórios e atualizações sobre o andamento de programas e iniciativas governamentais.

A pauta da reunião incluiu debates sobre decisões regulatórias propostas relacionadas a políticas de doações, sistema tributário e serviços públicos. O Conselho também avaliou atualizações sobre a implementação de políticas e programas voltados à habitação nacional, educação, mercado de trabalho, segurança alimentar, mudanças climáticas e preservação ambiental, além de revisar os avanços da iniciativa “Make it in the Emirates”.

Foram ainda examinados relatórios de ministérios e órgãos federais sobre a elevação da eficiência do setor público federal.

No âmbito dos assuntos relacionados à gestão pública, o Conselho analisou recomendações do Conselho Nacional Federal para reforçar o desempenho dos servidores públicos e fortalecer o papel dos canais de comunicação governamentais na proteção da identidade nacional.

A reunião também abordou as solicitações do Conselho Nacional Federal quanto aos esforços do governo para melhorar a qualidade de vida das Pessoas com Deficiência, garantindo sua inclusão nos sistemas de ensino e no mercado de trabalho.