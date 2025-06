Rei da Jordânia expressa solidariedade ao Qatar

AMÃ, 23 de junho de 2025 (WAM) – O rei Abdullah 2º da Jordânia afirmou, em conversa telefônica com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, o apoio de seu país à segurança, à estabilidade e à integridade territorial do Qatar, além da proteção de sua população. Ele também condenou qualquer agressão contra a soberania da nação do Golfo.

O rei reiterou o repúdio da Jordânia ao ataque iraniano contra Doha, classificando a ação como uma violação da soberania nacional e uma afronta ao direito internacional.

Segundo a agência oficial jordaniana, Abdullah 2º voltou a conclamar a comunidade internacional a trabalhar pela contenção e pela retomada das negociações, a fim de frear a perigosa escalada de tensões, que ameaça aprofundar ainda mais a instabilidade na região.