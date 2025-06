Ministério do Interior do Qatar afirma que situação de segurança está estável

DOHA, 24 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério do Interior do Qatar afirmou que a situação de segurança no país permanece estável e que não há motivo para preocupação.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Qatar, o ministério ressaltou a importância de não ceder a boatos nem compartilhar informações imprecisas.

A pasta também pediu à população que exerça sua responsabilidade social, evitando divulgar ou repassar conteúdos que não tenham origem em fontes oficiais, além de verificar a veracidade das informações e recorrer exclusivamente a canais autorizados.

O Ministério do Interior, em coordenação com as autoridades competentes, informou que segue em estado de prontidão e vigilância para acompanhar os desdobramentos, adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de cidadãos e residentes e preservar a normalidade da vida pública.