Emir do Kuwait afirma que segurança do Qatar é parte inseparável da segurança do país

KUWAIT, 24 de junho de 2025 (WAM) – O emir do Estado do Kuwait, xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, afirmou que a segurança e a estabilidade do Qatar são parte integrante da segurança e da estabilidade do Kuwait.

Durante uma conversa telefônica com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, o xeique Mishal expressou forte condenação ao ataque realizado pela Guarda Revolucionária do Irã contra a base aérea de Al Udeid, classificando-o como uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Qatar, além de contrariar o direito internacional e a Carta das Nações Unidas.

No telefonema, o líder do Kuwait manifestou preocupação com a situação do Qatar e de sua população após a agressão, reafirmou a solidariedade plena do país com a liderança, o governo e o povo da nação vizinha e declarou apoio total a todas as medidas adotadas por Doha para proteger sua soberania, segurança e estabilidade.

O emir também enfatizou que o Kuwait está pronto para mobilizar todos os seus recursos e capacidades em apoio ao Qatar.