Espaço aéreo do Qatar volta à normalidade

DOHA, 24 de junho de 2025 (WAM) – A Autoridade de Aviação Civil do Qatar (QCAA, na sigla em inglês) anunciou a retomada do tráfego aéreo no espaço aéreo do país, após a adoção das medidas necessárias em coordenação com as autoridades competentes.

Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), a QCAA elogiou a ampla cooperação entre os parceiros envolvidos e destacou os esforços de todos os órgãos governamentais para garantir a segurança da aviação no espaço aéreo do país, segundo informou a Agência de Notícias do Qatar.