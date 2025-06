ONU condena ataque do Irã ao território do Qatar

NOVA YORK, 24 de junho de 2025 (WAM) – O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou profunda preocupação com a nova escalada do conflito no Oriente Médio.

Guterres condenou qualquer forma de escalada militar, incluindo o ataque do Irã ao território do Qatar. Ele voltou a pedir que todas as partes envolvidas cessem os combates.

O secretário-geral também conclamou todos os Estados-membros a cumprirem suas obrigações previstas na Carta das Nações Unidas e nas demais normas do direito internacional.