Pequim sediará Conferência Global da Economia Digital em julho

PEQUIM, 24 de junho de 2025 (WAM) — A Conferência Global da Economia Digital 2025 terá início em Pequim no dia 2 de julho.

De acordo com a China Economic Net, o evento será realizado sob o tema Construindo uma cidade digitalmente amigável e abordará o impacto das tecnologias digitais no desenvolvimento urbano.

Mais de 300 participantes internacionais de mais de 50 países devem participar, além de representantes de grandes organizações, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o grupo Brics, a Organização para Cooperação de Xangai e o Mecanismo China-Ásia Central.

Nesta edição, a conferência buscará consolidar uma nova plataforma de cooperação internacional e contará, pela primeira vez, com a copromoção do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Ao longo do evento, serão realizados 46 fóruns especiais sobre áreas emergentes como integração da inteligência artificial, segurança digital e cuidados médicos digitais.

A economia digital se tornou um motor essencial para redefinir a competitividade global. No primeiro trimestre deste ano, o valor agregado da economia digital de Pequim cresceu 8,3% em relação ao mesmo período de 2024, com um avanço de 9,7% nos setores centrais.

Entre janeiro e maio, a Bolsa Internacional de Big Data de Pequim lançou 152 novos produtos de dados de alta qualidade, com transações presenciais que ultrapassaram 44 milhões de yuans (US$ 6 milhões), um aumento de 37,63% em relação ao mesmo período do ano passado.