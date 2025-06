Palmeiras arranca empate com o Inter Miami e ambos avançam às oitavas do Mundial de Clubes

FLÓRIDA, 24 de junho de 2025 (WAM) — O Palmeiras reagiu após estar perdendo por dois gols de diferença e arrancou um empate por 2 a 2 com o Inter Miami nesta segunda-feira, garantindo a liderança do Grupo A e a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes — resultado que também classificou a equipe norte-americana.

Os gols de Tadeo Allende e Luis Suárez colocaram o time de Lionel Messi em vantagem, mas Paulinho e Mauricio marcaram nos dez minutos finais, assegurando o empate para o clube paulista.

As duas equipes terminaram com cinco pontos, com o Palmeiras à frente pelo saldo de gols. Al-Ahly e Porto acabaram eliminados após empatarem por 4 a 4 na outra partida da chave.

O Inter Miami, único time da MLS a chegar às oitavas de final — após as eliminações de Los Angeles FC e Seattle Sounders — terá pela frente o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu e ex-clube de Messi entre 2021 e 2023. Já o Palmeiras enfrentará o Botafogo, em um clássico brasileiro que vale vaga nas quartas de final.