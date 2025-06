Promoções de Verão de Sharjah 2025 começam em 1º de julho

SHARJAH, 24 de junho de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês), em parceria com a Autoridade de Desenvolvimento de Comércio e Turismo de Sharjah (SCTDA), anunciou o lançamento da edição 2025 das Promoções de Verão de Sharjah, que acontecerá de 1º de julho a 1º de setembro.

A campanha contará com a participação de mais de mil pontos de venda em todas as cidades e regiões do emirado. A organização é feita em colaboração com o Grupo de Negócios do Setor de Shoppings da SCCI e com diversas entidades governamentais locais.

A novidade deste ano é o lançamento da mascote “Shamsa”, criada para atrair o público infantil e familiar. Como símbolo oficial da campanha, Shamsa reforça o foco em entretenimento interativo voltado para famílias, consolidando Sharjah como destino de referência em comércio, turismo e lazer.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (23/06), na sede da SCCI, com a presença de Abdallah Sultan Al Owais, presidente da Câmara; Khalid Jasim Al Midfa, presidente da SCTDA; e Ahmed Obaid Al Qaseer, CEO da Autoridade de Investimentos e Desenvolvimento de Sharjah (Shurooq). Também participaram Mohammed Ahmed Amin Al Awadi, diretor-geral da SCCI; Jamal Bouzanjal, coordenador das Promoções de Compras de Sharjah; Abdullah Al Baloushi, chefe do grupo de shoppings da Câmara; Fadi Musharafieh, responsável pelo grupo hoteleiro da SCCI; além de representantes de organizações parceiras e órgãos do governo.

Al Owais afirmou que a campanha reflete a visão estratégica da Câmara, inspirada nas diretrizes do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, para consolidar o emirado como destino de compras e turismo.

Al Midfa destacou que a iniciativa não é apenas sazonal, mas parte de uma estratégia integrada de colaboração intersetorial e experiências turísticas completas.

Já Al Qaseer disse que a edição de 2025 reforça os objetivos de posicionar Sharjah como um destino competitivo de verão nos Emirados e na região.

Al Awadi reforçou o compromisso da Câmara, em parceria com os demais órgãos, de transformar as Promoções de Verão em uma plataforma abrangente de marketing.

Entre as atrações da campanha está a “Shamsa”, inspirada na palavra árabe para sol, que representa brilho, otimismo e criatividade. A mascote estará presente em atividades recreativas, oficinas artísticas, jogos e espetáculos voltados para o público infantil.

Um dos destaques será o festival infantil “Cidade do Entretenimento Shamsa”, que será realizado no Centro de Exposições de Sharjah entre 15 de julho e 15 de agosto.

Ao longo de dois meses, a campanha oferecerá eventos promocionais e descontos de até 75% em produtos de grandes marcas locais e internacionais.