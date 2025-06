Ministros das Relações Exteriores de Emirados e Azerbaijão discutem cenário regional

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o chanceler do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, sobre os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos na paz e segurança da região.

Durante a ligação, os dois ministros destacaram a importância de promover o diálogo e a diplomacia como caminho essencial para enfrentar as atuais crises e fortalecer os alicerces da segurança e da estabilidade duradouras, tanto regional quanto globalmente.

Abdullah bin Zayed e Bayramov também trataram de temas de interesse comum relativos às relações bilaterais e às possibilidades de ampliar a cooperação em diversos setores, com foco em apoiar os interesses compartilhados entre os dois países.