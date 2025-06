KUWAIT, 24 de junho de 2025 (WAM) – O preço do petróleo bruto do Kuwait caiu US$ 1,32 e fechou a US$ 76,32 por barril na segunda-feira (23/06), segundo informou nesta terça-feira (24/06) a Corporação Petrolífera do Kuwait.

De acordo com a Agência de Notícias do Kuwait, o Brent também recuou US$ 5,53, sendo cotado a US$ 71,48 por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI) perdeu US$ 5,53, fechando a US$ 68,51 por barril.