Emirados Árabes Unidos saúdam cessar-fogo entre Irã e Israel e elogiam esforços dos EUA e Qatar

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos saudaram o anúncio de cessar-fogo entre o Irã e Israel, expressando esperança de que o acordo represente um passo rumo à desescalada e crie um ambiente propício à estabilidade regional.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores elogiou os esforços diplomáticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o papel construtivo do xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar, na viabilização do acordo. O governo dos Emirados destacou a importância de manter uma coordenação eficaz para evitar novas escaladas e mitigar as consequências humanitárias e de segurança em toda a região.

Os Emirados reafirmaram sua posição firme em favor da máxima contenção e da priorização de soluções políticas e do diálogo como forma de impedir novos conflitos, que comprometem as perspectivas de desenvolvimento e ameaçam a segurança dos povos da região.

O país também reiterou seu compromisso de trabalhar com parceiros regionais e internacionais para consolidar os pilares da paz e fortalecer a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento no Oriente Médio e no mundo.