Emir do Qatar recebe Abdullah bin Zayed e chanceleres participantes de reunião extraordinária do CCG

DOHA, 24 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Estado do Qatar, recebeu o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com os ministros das Relações Exteriores dos países-membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) que participam da 49ª Reunião Extraordinária do Conselho Ministerial do bloco, realizada em Doha.

Durante o encontro, os líderes discutiram formas de fortalecer os mecanismos de ação conjunta no Golfo e trocaram opiniões sobre os principais acontecimentos regionais e internacionais de interesse comum — com ênfase em iniciativas voltadas à segurança e estabilidade da região, bem como na reafirmação do compromisso com soluções diplomáticas e pacíficas para os desafios atuais.

O xeique Abdullah bin Zayed transmitiu ao emir Tamim bin Hamad Al Thani os cumprimentos do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e expressou votos de contínua segurança, estabilidade, prosperidade e progresso ao Qatar e seu povo.

Por sua vez, o emir Tamim retribuiu os cumprimentos ao presidente Mohamed bin Zayed e manifestou desejos de ainda mais desenvolvimento e prosperidade aos Emirados Árabes Unidos e à sua população.