Presidente dos Emirados conversa por telefone com emir do Qatar

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o emir do Estado do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani.

Durante o diálogo, o presidente emiradense expressou solidariedade ao Qatar e apoio total após o ataque iraniano que teve como alvo a base aérea de Al Udeid, em território catariano.

O xeique Mohamed perguntou sobre a situação no país vizinho e o bem-estar da população local, reiterando a condenação dos Emirados ao ataque e o respaldo a todas as medidas adotadas por Doha para preservar sua soberania, segurança e a proteção de seus cidadãos.

A conversa também abordou o recente anúncio de cessar-fogo entre a República Islâmica do Irã e o Estado de Israel. O presidente dos Emirados manifestou esperança de que o acordo sirva de base para o fortalecimento da estabilidade, da segurança e da paz em todo o Oriente Médio.

O xeique Mohamed elogiou os esforços do emir Tamim para viabilizar o entendimento entre as partes e destacou a importância de manter a coordenação e a ação conjunta para garantir o êxito do cessar-fogo.

O emir do Qatar agradeceu ao presidente dos Emirados pelas palavras de apoio ao país e à sua população, e reconheceu a postura solidária adotada por Abu Dhabi.