Abdullah bin Zayed participa de reunião extraordinária do CCG em Doha

DOHA, 24 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, participou da 49ª Reunião Extraordinária do Conselho Ministerial do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), realizada no Qatar.

O encontro contou com a presença dos chanceleres dos Estados-membros do CCG e do secretário-geral do bloco, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

A pauta principal foi a análise dos desdobramentos do recente ataque iraniano contra território catariano. A realização da reunião reafirmou a unidade dos países do Golfo em apoio ao Qatar e destacou que a segurança e a estabilidade do país são parte integrante da segurança e estabilidade de todo o CCG.

Durante sua intervenção, o xeique Abdullah bin Zayed condenou veementemente o ataque do Irã, classificando a ação como uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Qatar, além de um claro desrespeito ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

O ministro reiterou a solidariedade plena dos Emirados com o Qatar e elogiou a resposta eficiente e profissional adotada por Doha para proteger seus cidadãos e residentes. Também destacou o compromisso catariano com a contenção e a condução prudente da crise.

Segundo o xeique Abdullah, a reunião ministerial reflete a coesão entre os países do Golfo e a profundidade da solidariedade regional diante dos desafios e ameaças à estabilidade e à segurança.

Ele enfatizou que os Estados árabes do Golfo permanecem unidos na defesa de sua soberania e dos interesses de seus povos, com base em laços fraternos e um destino comum, e que continuarão sua trajetória de desenvolvimento com confiança, buscando segurança, prosperidade e bem-estar sustentáveis.

Por fim, afirmou que o diálogo e os meios diplomáticos continuam sendo o melhor caminho para a resolução das crises regionais, contribuindo para o restabelecimento da paz e da estabilidade, bem como para a segurança regional e internacional.