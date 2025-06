Abu Dhabi recebe 4ª etapa do Campeonato de Jiu-Jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed nesta sexta-feira

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — Organizada pela Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos, a quarta etapa do Campeonato de Jiu-Jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed, na categoria com quimono (Gi), será realizada entre os dias 27 e 29 de junho na Arena Mubadala, em Abu Dhabi.

A competição contará com ampla participação de atletas, homens e mulheres, representando clubes e academias de todas as regiões do país.

As disputas ocorrerão ao longo de três dias: no primeiro, competem as categorias juvenil, adulto e master; no segundo, os atletas das faixas etárias sub-14 e sub-16; e no último, as categorias sub-12 e júnior.

A diversidade das faixas etárias reforça o papel do campeonato como plataforma fundamental para a formação de futuros campeões, promovendo oportunidades iguais de desenvolvimento e progressão na modalidade.

O vice-presidente da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, Mohamed Salem Al Dhaheri, afirmou que o campeonato segue avançando rumo ao objetivo de elevar o jiu-jítsu a novos patamares de desempenho e reconhecimento.

Segundo ele, a evolução notável no rendimento dos atletas a cada etapa reflete os esforços conjuntos da federação, dos competidores e de suas famílias. Al Dhaheri também destacou que a competição se consolidou como ferramenta essencial para o desenvolvimento de talentos e ampliação da base competitiva do esporte.

“O campeonato carrega uma mensagem social importante. Vai além da competição: fortalece os laços entre atletas e famílias e promove o jiu-jítsu como instrumento de formação de caráter e de valores. O crescente número de participantes e espectadores comprova o êxito da iniciativa e mostra como o esporte está se tornando parte integrante da sociedade emiratense”, declarou.