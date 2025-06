Abdullah bin Zayed recebe vice-primeiro-ministro e chanceler do Paquistão

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, por ocasião da 12ª sessão da Comissão Ministerial Conjunta Emirados-Paquistão, realizada em Abu Dhabi.

Durante o encontro, os dois ministros discutiram as relações bilaterais e formas de aprofundá-las para atender aos interesses mútuos e promover prosperidade e bem-estar para os povos dos dois países.

Após a reunião, Abdullah bin Zayed e Ishaq Dar assinaram a ata da 12ª sessão da Comissão Ministerial Conjunta. Também foi assinado um memorando de entendimento (MoU) sobre a isenção mútua de vistos de entrada entre Emirados e Paquistão.

As autoridades testemunharam ainda a assinatura de um MoU para a criação de uma força-tarefa conjunta com o objetivo de incentivar investimentos dos Emirados em setores estratégicos no Paquistão. O documento foi assinado pelo ministro de Investimentos dos Emirados, Mohamed Hassan Al Suwaidi, e por Tariq Bajwa, assessor especial do primeiro-ministro do Paquistão.

Outro acordo assinado durante o encontro tratou de cooperação nas áreas de inteligência artificial e economia digital, com assinaturas de Al Suwaidi e Zarar Hashim Khan, secretário federal do Ministério de Tecnologia da Informação e Telecomunicações do Paquistão.

Participaram da reunião o ministro de Investimentos, Mohamed Hassan Al Suwaidi; o ministro de Estado Ahmed Ali Al Sayegh; o vice-ministro para Assuntos Econômicos e Comerciais, Saeed Mubarak Al Hajeri; o vice-ministro para Ciência e Tecnologia Avançada, Omran Sharaf; e o embaixador dos Emirados no Paquistão, Hamad Obaid Al Zaabi.

Ahmed Ali Al Sayegh presidiu a delegação dos Emirados, enquanto Tariq Bajwa liderou o lado paquistanês.

Em seu discurso, Al Sayegh destacou que a Comissão Ministerial Conjunta reflete a parceria sólida entre os dois países, construída ao longo de décadas de cooperação e visão compartilhada. Ele agradeceu a Ishaq Dar pelo compromisso com o fortalecimento das relações bilaterais.

Al Sayegh afirmou ainda que o Paquistão é um parceiro histórico dos Emirados, desde o estabelecimento das relações diplomáticas em 1971, ressaltando que essas relações seguem em expansão, com o comércio não petrolífero entre os dois países ultrapassando US$ 8,6 bilhões em 2024.

Segundo ele, Emirados e Paquistão vêm cultivando há mais de 50 anos uma parceria baseada em confiança mútua, respeito e objetivos comuns, com compromisso conjunto em prol de um futuro próspero para as próximas gerações.