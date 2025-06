Hospital em Abu Dhabi inaugura clínica especializada em medicina de viagem

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) — O Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC, na sigla em inglês), hospital de referência nos Emirados Árabes Unidos e integrante do grupo PureHealth, anunciou a inauguração de uma clínica dedicada à medicina de viagem.

A unidade especializada foi criada para atender às necessidades de saúde de viajantes que partem dos Emirados ou chegam ao país, com o objetivo de proteger tanto o bem-estar individual quanto a saúde pública da comunidade.

Segundo o hospital, as consultas preventivas oferecidas antes das viagens podem reduzir significativamente os riscos associados a deslocamentos internacionais. A clínica conta com equipe multidisciplinar formada por médicos infectologistas, enfermeiros especializados em saúde do viajante, farmacêuticos e técnicos de laboratório. O serviço inclui atendimento médico pré e pós-viagem para prevenção e tratamento de enfermidades relacionadas a deslocamentos.

“O lançamento desta clínica reafirma o compromisso do SSMC com a excelência em saúde e nossa liderança nas áreas de medicina tropical e de viagem”, afirmou o Dr. Zahir Babiker, presidente interino da divisão de doenças tropicais e infecciosas do hospital. “Queremos garantir que os pacientes estejam preparados, protegidos e tranquilos durante suas viagens e após o retorno.”

A nova unidade oferece aconselhamento médico baseado em evidências e adaptado ao perfil de saúde de cada viajante e ao seu destino. Também são aplicadas vacinas exigidas internacionalmente, como contra febre amarela e meningite meningocócica, conforme avaliação de risco.

Além de medidas contra doenças infecciosas como malária, o serviço também inclui orientações sobre condições não transmissíveis, como o mal da altitude.

As avaliações clínicas pós-viagem são outro serviço central da clínica. Elas visam diagnosticar e tratar sintomas como febre ou exposição a agentes específicos. A unidade também realiza exames de aptidão física exigidos por embaixadas estrangeiras no país.

A clínica atende desde turistas e profissionais em trânsito até estrangeiros que precisam de certificações médicas oficiais. O SSMC informou ainda que está colaborando com empresas, representações diplomáticas e seguradoras para promover viagens seguras e bem planejadas.