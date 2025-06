Emirados enviam novo lote de ajuda médica a Gaza em parceria com a OMS

GAZA, 25 de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram um novo lote de ajuda médica de emergência para instalações de saúde na Faixa de Gaza por meio da operação humanitária Chivalrous Knight 3, em cooperação com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A iniciativa visa mitigar a grave crise sanitária na região, marcada por escassez aguda de medicamentos e insumos hospitalares.

A entrega foi feita por meio do hospital de campanha dos Emirados em operação no sul da Faixa de Gaza. O envio incluiu grandes quantidades de medicamentos essenciais, materiais médicos de urgência e insumos especializados para atendimento pediátrico.

Foram encaminhadas também 150 camas hospitalares totalmente equipadas e seis tendas médicas, que serão utilizadas na instalação de unidades médicas temporárias, aliviando a pressão sobre hospitais danificados ou fora de operação.

A intervenção humanitária ocorre em um contexto de colapso quase total do sistema de saúde em Gaza, provocado pela destruição da infraestrutura médica e pela interrupção no fornecimento de insumos farmacêuticos. Milhares de pacientes — incluindo crianças, feridos e portadores de doenças crônicas — estão em situação de risco.

A operação dos Emirados tem como uma de suas prioridades o apoio ao setor de saúde de Gaza, em consonância com as diretrizes da liderança do país. Essas diretrizes reafirmam o compromisso contínuo dos Emirados com o povo palestino, visando aliviar o sofrimento humanitário, especialmente em áreas mais vulneráveis.

O envio integra uma série contínua de ações de socorro dos Emirados no âmbito da operação, que segue prestando assistência imediata e eficaz diante dos graves desafios enfrentados pelo sistema de saúde palestino.