Mundial de Clubes da Fifa: Fluminense empata e avança; Dortmund lidera grupo

FLÓRIDA, 26 de junho de 2025 (WAM) — O Fluminense garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025™ ao empatar sem gols com o Mamelodi Sundowns, em partida disputada em Miami.

A equipe brasileira precisava apenas de um ponto para se classificar e conseguiu segurar o ímpeto dos sul-africanos, que precisavam vencer para seguir no torneio. Com o resultado, o Fluminense avançou como segundo colocado do Grupo F.

A liderança da chave ficou com o Borussia Dortmund, que venceu o Ulsan HD por 1 a 0 na outra partida do grupo, realizada na quarta-feira em Cincinnati. O gol da classificação foi marcado por Daniel Svensson, aos 36 minutos do primeiro tempo. O Ulsan HD se despede do torneio sem vencer.