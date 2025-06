Fórum em Sharjah propõe medidas para proteger crianças no ambiente digital

SHARJAH, 26 de junho de 2025 (WAM) — O fórum “Chega de Violência”, promovido pelo Departamento de Serviços Sociais de Sharjah, teve como foco a proteção das crianças no ambiente digital. O evento foi encerrado com uma série de recomendações voltadas ao fortalecimento da segurança infantil na internet.

Entre as propostas está a inclusão de conteúdos sobre segurança digital nos currículos escolares. Além disso, cada escola deveria contar com um coordenador responsável por garantir o uso seguro da tecnologia pelos alunos. Também foi destacada a importância de capacitar os pais para o uso consciente da tecnologia e para o acompanhamento das atividades online dos filhos.

O fórum sugeriu ainda ampliar a aplicação do programa “Embaixadores da Vida Digital” em diferentes instituições educacionais. A iniciativa prevê suporte psicológico a alunos e professores por meio de serviços de aconselhamento online. Para estimular o uso responsável da tecnologia, os participantes propuseram a realização de eventos como a “Semana Digital”.

Outra recomendação é convidar grandes empresas de tecnologia a colaborar em acordos de apoio técnico e comunitário para proteger crianças no ambiente digital. Também foi defendida a criação de uma linha direta nacional para denúncias de abuso ou problemas online.

No contexto familiar, as recomendações indicam que os pais devem utilizar softwares de controle parental para definir o tipo de conteúdo acessível, estabelecer limites de tempo de uso de telas com base na idade, monitorar aplicativos e sites inapropriados e orientar os filhos a não compartilhar senhas — nem mesmo com amigos.

Os especialistas também alertaram sobre os riscos de clicar em links suspeitos ou baixar arquivos de fontes não confiáveis. Sugeriram adiar o uso de redes sociais por crianças com menos de 13 anos, incluir o tema dos direitos digitais das crianças em atividades e currículos escolares, desenvolver uma política nacional abrangente de proteção digital infantil com a participação de todas as partes envolvidas e criar programas de capacitação para professores e profissionais especializados no enfrentamento dos desafios digitais.

A capitã Dra. Ashba Hamad Al Ketbi, chefe da Divisão de Banco de Dados da Polícia de Sharjah, ressaltou o papel essencial da família na proteção das crianças, afirmando que um ambiente familiar acolhedor permite que os pequenos se sintam seguros para relatar seus medos e perigos.

Joelle Chamoun, professora da Higher Colleges of Technology, chamou a atenção para um novo transtorno em ascensão: a “nomofobia” — medo de ficar sem o celular — que afeta tanto adultos quanto crianças. Ela relatou casos de crianças que gritam ou têm crises de nervosismo ao terem os celulares retirados, fenômeno que, segundo ela, requer intervenção urgente.

Já Alia Al Shamsi, especialista em gestão de compliance na Autoridade de Educação Privada de Sharjah, destacou o compromisso da instituição com a criação de um ambiente de aprendizado online seguro. Uma das medidas adotadas, explicou, é a exigência de licenciamento dos professores por meio de exames específicos.

Ao fim do encontro, Jawaher Abdullah, especialista em educação social do Departamento de Serviços Sociais, apresentou o novo programa “Embaixadores da Vida Digital Segura”. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar sobre a segurança digital e promover comportamentos responsáveis no ambiente virtual. Lançado em 2024, em alusão ao Dia da Internet Segura, o programa busca desenvolver habilidades de liderança e valores que incentivem o uso consciente e seguro da internet entre os estudantes.