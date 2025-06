Sharjah discute cooperação entre departamentos de economia e turismo

SHARJAH, 26 de junho de 2025 (WAM) — O Departamento de Desenvolvimento Econômico de Sharjah (SEDD, na sigla em inglês) e a Autoridade de Desenvolvimento do Comércio e Turismo de Sharjah (SCTDA) realizaram uma reunião para explorar formas de cooperação voltadas ao avanço do desenvolvimento econômico e comercial do emirado.

Hamad Ali Abdalla Al Mahmoud, presidente do SEDD, recebeu Khalid Jasim Al Midfa, presidente da SCTDA, e sua delegação. As discussões se concentraram no fortalecimento da colaboração entre as duas instituições, especialmente nas áreas de atração turística e comercial, e no estímulo a investimentos que aproveitem as oportunidades promissoras disponíveis em Sharjah.

As duas partes revisaram iniciativas para desenvolver e agilizar os serviços de modo a apoiar a visão estratégica do emirado, que busca aprimorar o ambiente de negócios e oferecer serviços de padrão internacional. A reunião também abordou mecanismos de apoio a projetos conjuntos que contribuam para a competitividade econômica de Sharjah.

Al Mahmoud ressaltou a importância de reforçar parcerias estratégicas entre órgãos governamentais, destacando que essa cooperação promove a integração institucional e a troca de conhecimentos em apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Ele acrescentou que o SEDD segue implementando seus planos de desenvolvimento em conformidade com a visão do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, com foco no fortalecimento do setor empresarial, dos investidores e dos consumidores, além da promoção do crescimento econômico sustentável em todos os setores do emirado.

Por sua vez, Al Midfa afirmou que a visita se insere no compromisso da SCTDA de fortalecer parcerias estratégicas com diversos órgãos governamentais, dada a importância dessas instituições no apoio ao crescimento dos setores de turismo e comércio, e na promoção da integração institucional voltada ao desenvolvimento abrangente.

A reunião faz parte de esforços mais amplos para intensificar a cooperação entre entidades governamentais, oferecer suporte abrangente a empresas, investidores e consumidores, e cumprir as diretrizes da liderança de Sharjah no avanço do desenvolvimento sustentável e da diversificação econômica — pilares centrais da política econômica do emirado.