GDRFA Dubai lança segunda edição da iniciativa "Ideal Face"

DUBAI, 26 de junho de 2025 (WAM) – A Direção Geral de Residência e Assuntos de Estrangeiros de Dubai (GDRFA Dubai) lançou a segunda edição da iniciativa Ideal Face, dando continuidade aos esforços para promover comportamentos positivos e reforçar a imagem de Dubai como uma cidade onde o respeito, a bondade e a humanidade são centrais no cotidiano.

Lançada sob o lema "Este é o Dubai que queremos", a iniciativa se inspira nas palavras do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai: “Uma saudação àqueles que desenham um sorriso ou trazem alegria a um viajante ou visitante. Este é o Dubai que queremos.” Ela enfatiza o papel dos indivíduos — cidadãos, residentes e visitantes — em refletir o verdadeiro rosto do Dubai do qual nos orgulhamos.

A iniciativa opera tanto no terreno quanto no ambiente digital, destacando comportamentos inspiradores e incentivando os funcionários da GDRFA, pessoal dos aeroportos, viajantes, públicos digitais e a comunidade em geral a abraçar a bondade, a proatividade e o respeito.

O Major General Obaid Muhair bin Suroor, vice-diretor-geral da GDRFA Dubai, afirmou: “O ‘Ideal Face’ não é apenas um título — ele reflete os valores que defendemos. Um gesto simples pode ter um impacto profundo, e cada indivíduo pode ser um verdadeiro embaixador de Dubai por meio de momentos sinceros e humanos.”

A iniciativa será ativada por meio de um estande interativo no Aeroporto Internacional de Dubai (Terminal 3 – Departures), com uma tela inteligente e câmera para documentar interações humanas positivas. Indivíduos que demonstrarem comportamentos elogiáveis receberão um cartão de agradecimento com a frase: “O Ideal Face – Este é o Dubai que queremos.”

Uma plataforma digital complementar também compartilhará histórias inspiradoras e coletará promessas online, apoiadas por conteúdo interativo no aeroporto. O público é incentivado a participar usando a hashtag #YouAreTheIdealFace para compartilhar seus próprios momentos centrados no humano.

Baseada no sucesso da primeira fase, que arrecadou mais de 10.000 promessas, reconheceu 30.000 comportamentos positivos e registrou mais de 61 milhões de visualizações e 243.000 interações digitais, esta edição expandida está mais centrada no engajamento comunitário e alinhada com a visão da liderança de moldar “O Dubai que queremos.”

A GDRFA Dubai convida todos os membros da comunidade — especialmente os viajantes pelo Aeroporto Internacional de Dubai — a participar da iniciativa, seja online ou visitando o estande interativo no Terminal 3 de 1º a 13 de julho de 2025, para compartilhar suas promessas e documentar momentos significativos.