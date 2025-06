Escritório de Ligação da ONU Mulheres para o CCG celebra o Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia

ABU DHABI, 26 de junho de 2025 (WAM) – O Escritório de Ligação da ONU Mulheres para o Conselho de Cooperação do Golfo celebrou o Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia em 24 de junho, destacando o papel fundamental das mulheres na formação da diplomacia global.

O escritório elogiou os Emirados Árabes Unidos pelos esforços pioneiros para empoderar as mulheres e elevar sua participação na política externa, tanto regional quanto globalmente.

O Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia foi adotado por unanimidade pela Assembleia Geral da ONU durante sua 76ª sessão, com os Emirados Árabes Unidos desempenhando um papel central no co-patrocínio da resolução. A data reafirma a importância de aumentar a representação feminina em missões diplomáticas e em assuntos internacionais.

Essa observância anual está alinhada com o ODS 5, que foca na igualdade de gênero e no empoderamento de todas as mulheres e meninas. Ela destaca, em especial, a necessidade da participação igual das mulheres nos processos de tomada de decisão, incluindo na vida política e pública, um elemento vital para o desenvolvimento sustentável, a paz e a prosperidade global.

Na ocasião, Dra. Mouza Al Shehhi, diretora do Escritório de Ligação da ONU Mulheres para o CCG, destacou a liderança visionária da xeica Fatima bint Mubarak, "Mãe da Nação", presidente da União Geral das Mulheres, presidente do Conselho Supremo para a Maternidade e Infância e presidente do Conselho Supremo da Fundação de Desenvolvimento Familiar, pelo seu papel histórico no avanço do empoderamento das mulheres em todos os setores.

Dra. Al Shehhi observou que a diretriz de xeica Fatima para estabelecer e sediar o escritório nos EAU marcou um passo estratégico na promoção da colaboração internacional e no fortalecimento da posição do país como um centro global para o avanço das mulheres.

“Graças ao apoio inabalável da liderança dos EAU, as mulheres fizeram avanços notáveis, inclusive na diplomacia”, disse Dra. Al Shehhi. “Os EAU ocupam a 7ª posição mundial e a 1ª posição regional no Índice de Igualdade de Gênero da ONU, o que reflete o compromisso firme do país com a paridade de gênero.”

Dados oficiais ilustram o forte histórico dos EAU nesse setor. As mulheres representam 49,5% da força de trabalho no Ministério das Relações Exteriores, e quase 60% dos formandos da Academia Diplomática Anwar Gargash são mulheres.

Atualmente, 587 mulheres emiratenses atuam no Ministério e suas missões no exterior, incluindo 275 diplomatas, que representam 42% de todas as mulheres emiradenses empregadas no Ministério. Esses números superam muitos parâmetros globais.

Além disso, oito mulheres emiradenses ocupam atualmente cargos de embaixadora ou representante permanente em organizações regionais e internacionais — um testemunho de sua liderança e capacidades em um campo tradicionalmente dominado por homens.

“Nossa parceria crescente com os EAU é um testemunho de um compromisso compartilhado com a liderança feminina nos espaços de tomada de decisão — especialmente na diplomacia”, acrescentou Dra. Al Shehhi. “Esse progresso decorre de forte vontade política e apoio institucional, posicionando as mulheres emiratenses como contribuintes chave para a presença global dos EAU.”

A parceria estratégica dos EAU com a ONU Mulheres para o período de 2024–2027, assinada em março de 2023, foca em várias áreas-chave: reforma legislativa para promover a igualdade de gênero, participação das mulheres nos processos de paz, empoderamento econômico na África e na América Latina e aumento do engajamento feminino nas ações climáticas.

O acordo também inclui um pilar dedicado à promoção de uma Política Externa Centrada nas Mulheres, reforçando o compromisso dos EAU com uma abordagem diplomática sustentável e inclusiva.

Os EAU também são um parceiro global chave na implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU sobre Mulheres, Paz e Segurança, apoiando ativamente a inclusão das mulheres na construção da paz, defesa e segurança.