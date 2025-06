Abdullah bin Zayed e vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Irlanda discutem laços bilaterais e desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 26 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, discutiu as relações bilaterais e formas de fortalecê-las com Simon Harris, vice-primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores, Comércio e Ministro da Defesa da Irlanda, durante uma ligação telefônica.

Os dois ministros também revisaram os desenvolvimentos regionais e discutiram esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade tanto no nível regional quanto internacional, além de formas de apoiar os esforços de desenvolvimento nas sociedades.

O xeique Abdullah e Harris trocaram opiniões sobre diversas questões de interesse mútuo e exploraram áreas de cooperação conjunta entre os EAU e a Irlanda.