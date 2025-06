Arábia Saudita substitui cobertura da Caaba com início do Ano-Novo Islâmico

MAKKAH, 26 de junho de 2025 (WAM) — A Presidência Geral para os Assuntos da Grande Mesquita e da Mesquita do Profeta revelou a nova cobertura da Caaba (Kiswa), marcando o início do Ano-Novo Islâmico e dando continuidade a uma tradição que perdura há mais de um século.

A nova Kiswa pesa 1.415 quilos e é composta por 47 painéis de seda preta ricamente bordados, com 68 versículos do Alcorão costurados com fios de prata banhados a ouro 24 quilates.

Para a confecção da peça, foram utilizados 120 quilos de fios de prata banhados a ouro, 60 quilos de prata pura, 825 quilos de seda e 410 quilos de algodão cru. Além disso, 54 peças douradas foram produzidas com o auxílio de oito teares especializados no complexo responsável pela produção da cobertura.