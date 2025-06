Escolas da Polícia de Dubai formam 190 alunos

DUBAI, 26 de junho de 2025 (WAM) — O comandante-geral da Polícia de Dubai, tenente-general Abdulla Khalifa Al Marri, participou da cerimônia de formatura da terceira turma de alunos das Escolas Hemaya, referente ao ano letivo de 2024-2025. Ao todo, 190 estudantes se formaram, sendo 102 meninos e 88 meninas.

Em discurso durante o evento, Al Marri destacou que as Escolas Hemaya não são apenas instituições de ensino, mas um projeto estratégico que reflete o compromisso da Polícia de Dubai com o investimento no capital humano, considerada a verdadeira riqueza da sociedade.

“Essas escolas demonstraram sua capacidade de formar estudantes completos, que incorporam valores, disciplina e conhecimento. A educação aqui é uma missão essencial. Não estamos apenas formando alunos, mas preparando uma geração de líderes com senso de responsabilidade, conhecimento e pertencimento”, afirmou.

O major Abdullah Al Suwaidi, diretor das Escolas Hemaya para Educação e Treinamento, declarou: “Essa trajetória educacional reflete o empenho de nossas equipes pedagógicas e administrativas. Acreditamos que a educação é a base de comunidades fortes e coesas. Nosso compromisso é oferecer um ambiente de aprendizado que estimule a criatividade e promova valores fundamentais.”

Já o capitão Mohammad bin Shafia, responsável pela seção masculina das Escolas Hemaya, afirmou que, ao longo dessa jornada, a escola buscou reforçar o sentimento de pertencimento e cultivar a excelência entre os estudantes.

A cerimônia contou ainda com a exibição de um vídeo curto que celebrou as conquistas das Escolas Hemaya, destacando a trajetória dos alunos desde a fundação da instituição e as habilidades adquiridas por meio de diversas iniciativas comunitárias e ligadas à segurança.