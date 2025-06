Abdullah bin Salem homenageia os vencedores do Prêmio de Excelência de Sharjah 2024

SHARJAH, 26 de junho de 2025 (WAM) – Sob a liderança do xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah, participou recentemente da cerimônia de premiação do Prêmio de Excelência de Sharjah 2024.

O evento foi realizado no Expo Centre Sharjah e organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah.

Durante a cerimônia, xeique Abdullah homenageou os vencedores de diversas categorias, que incluíam empresas locais, organizações da região do Golfo e indivíduos que fizeram contribuições significativas para a economia. Ele também reconheceu os parceiros estratégicos, patrocinadores, jurados e a equipe por trás do prêmio pelo trabalho árduo e dedicação para garantir o sucesso do evento.

Neste ano, 17 empresas e empreendedores receberam prêmios por suas realizações notáveis. Na categoria do Prêmio de Excelência do Golfo de Sharjah, os vencedores incluíram empresas de destaque, como a Saudi Electricity Company, Agility Global, Qatar Islamic Bank, entre outras. O Prêmio de Localização do Golfo de Sharjah foi concedido à Fair Value, da Arábia Saudita.

No Prêmio de Pequenas e Médias Empresas de Sharjah, foram reconhecidas a Montessori Children's Garden Nursery e o Gracia Group. O Prêmio de Empreendedorismo de Sharjah foi entregue a Dr. Sunny Kurian e Hamad Ali Sulaiman Al Shamsi, enquanto Hamid Hassan Al Mazmi ganhou o prêmio especificamente para indivíduos com deficiência.

Na categoria do Prêmio de Responsabilidade Social de Sharjah, os vencedores incluíram a Universidade de Sharjah, o Departamento de Habitação de Sharjah e o Aeroporto de Sharjah. Além disso, a Emirates Refining Company foi homenageada com o prêmio de melhor instalação que segue os padrões de segurança.

Abdullah Sultan Al Owais, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah, fez um discurso, destacando que esses prêmios fazem parte da visão do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, que está comprometido em apoiar iniciativas que ajudem a construir uma economia sustentável e incentivem uma cultura de qualidade e criatividade no ambiente de trabalho.

Al Owais expressou seus sinceros agradecimentos ao xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi e ao xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, apreciando o generoso apoio ao Prêmio de Excelência de Sharjah, que ajudou a torná-lo uma grande força na promoção das melhores práticas empresariais e na gestão de qualidade.

Ele destacou que o prêmio deste ano teve uma participação notável, com mais de 132 inscrições, um aumento de 34% em relação ao ano passado. Isso demonstra que mais organizações estão reconhecendo a importância da qualidade e inovação em seu trabalho.

Ao final de seu discurso, Al Owais enfatizou que o Prêmio de Excelência de Sharjah continua a ajudar todos os parceiros e organizações, tanto localmente quanto internacionalmente, na adoção das melhores práticas para a excelência nos negócios. Seu objetivo é fomentar um ambiente que amplie as oportunidades de investimento para empresas nos EAU e na região do Golfo, melhorando, assim, seu desempenho geral.