Número de veículos elétricos no mundo chega a 56 milhões, aponta instituto alemão

STUTTGART, 27 de junho de 2025 (WAM) — O número de veículos elétricos no mundo aumentou cerca de um terço no último ano, alcançando 55,8 milhões, segundo cálculos do Centro de Pesquisa em Energia Solar e Hidrogênio de Baden-Württemberg (ZSW), na Alemanha. A China, com 31,4 milhões de unidades, representa mais da metade da frota global.

O levantamento inclui veículos totalmente elétricos, híbridos plug-in e automóveis elétricos com extensor de autonomia.

Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar — com larga diferença em relação à China —, com 6,4 milhões de veículos. A Alemanha ocupa a terceira posição, com 2,6 milhões. Reino Unido e França têm cerca de 2,1 milhões cada, enquanto a Noruega conta com pouco mais de 1 milhão.

Após anos de crescimento robusto, houve uma desaceleração em 2024: a frota aumentou em 13,8 milhões de veículos, contra 14,2 milhões em 2023.