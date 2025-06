Coreia do Sul vai receber mais 22 mil trabalhadores migrantes sazonais no segundo semestre

SEUL, 27 de junho de 2025 (WAM) – A Coreia do Sul vai autorizar a entrada de mais de 22 mil trabalhadores migrantes sazonais no segundo semestre deste ano, como forma de enfrentar a escassez crônica de mão de obra nos setores agrícola e pesqueiro, informou nesta sexta-feira (27/06) o Ministério da Justiça do país.

A decisão foi tomada em reunião conjunta realizada com o Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais e o Ministério dos Oceanos e Pescas. Na ocasião, foi aprovada a alocação de 22.731 trabalhadores sazonais a 100 governos locais em todo o território sul-coreano.

Com essa nova rodada, o número total de migrantes sazonais autorizados a trabalhar na Coreia do Sul em 2025 chega a 95.700 — um aumento de 41% em relação aos 67.778 registrados no ano passado.

O Ministério da Agricultura também anunciou que pretende permitir que governos locais implementem, com recursos próprios, programas públicos de contratação de trabalhadores sazonais. A iniciativa deve começar a partir do segundo semestre, após aprovação formal pelo governo central.