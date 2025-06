EAU participa da 10ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do AIIB

PEQUIM, 27 de junho de 2025 (WAM) – Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e Governador dos EAU no Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura (AIIB), participou de uma mesa-redonda de alto nível realizada durante a 10ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco, que aconteceu em Pequim de 24 a 26 de junho, com o tema “Conectando para o Desenvolvimento, Colaborando para a Prosperidade”.

Durante a reunião, o Conselho revisou as principais conquistas do último ano e explorou futuras iniciativas e projetos. Os participantes enfatizaram a importância dos esforços internacionais coordenados para enfrentar os desafios econômicos globais—particularmente os relacionados às mudanças climáticas—expandindo parcerias estratégicas, mobilizando financiamentos concessionais e investindo em infraestrutura sustentável.

O Dr. Al Jaber elogiou as conquistas pioneiras do AIIB e seu papel crucial no financiamento de projetos de infraestrutura transformadores nos países membros.

Ele destacou que o apoio dos EAU a essa parceria estratégica está alinhado com as diretrizes de sua liderança sábia, que prioriza a cooperação multilateral, o desenvolvimento econômico e a construção de pontes entre as nações.

Durante seu encontro com Zou Jiayi, o novo presidente do AIIB, Dr. Al Jaber reafirmou o apoio contínuo dos EAU aos esforços do AIIB para expandir seu impacto global, destacando o sucesso do Banco desde sua criação em melhorar os padrões de vida em muitos países por meio de apoio ao desenvolvimento e demonstrando a importância das instituições multilaterais tanto no desenvolvimento quanto no financiamento.

Mohamed Saif Al Suwaidi, diretor-geral do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dabi e governador substituto dos EAU no AIIB, ressaltou a importância da parceria estratégica entre o Fundo e o Banco. Ele enfatizou os objetivos de desenvolvimento compartilhados, que contribuem efetivamente para o crescimento econômico e social sustentável em países em desenvolvimento.

Ele acrescentou que o escritório operacional do AIIB no Abu Dhabi Global Market tem se mostrado um modelo bem-sucedido para fortalecer a capacidade do Banco e expandir suas operações. No primeiro ano, o escritório ajudou a alinhar investimentos com as prioridades estratégicas do Banco e aprimorou o engajamento com clientes, parceiros e stakeholders em toda a região.

Vale ressaltar que os EAU ingressaram no AIIB como membro fundador em abril de 2015 e são sede do primeiro escritório operacional do Banco fora da China, refletindo o papel ativo e de liderança dos EAU no apoio e fortalecimento das instituições internacionais multilaterais.

Na última década, o AIIB aprovou financiamentos superiores a US$ 60 bilhões para apoiar 318 projetos. De acordo com seu Relatório Anual de 2024, o Banco registrou um crescimento operacional excepcional, aprovando 51 novos projetos em 19 países membros, totalizando US$ 8,4 bilhões em financiamento.

O AIIB também fez progressos significativos no financiamento climático, alocando 67% de seus US$ 5,6 bilhões totais em projetos sustentáveis—superando a meta de 50% para 2025. Entre essas iniciativas estavam projetos de energia renovável com capacidade combinada superior a 21 gigawatts, contribuindo para a redução anual de aproximadamente 28 milhões de toneladas de emissões de CO₂.

Essa década de sucesso reflete a visão de longo prazo dos EAU e sua dedicação ao apoio a instituições multilaterais focadas no desenvolvimento sustentável. Também reafirma o forte compromisso do país com a cooperação internacional no enfrentamento dos desafios globais.