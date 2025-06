Príncipe herdeiro de Abu Dabi e presidente da Bielorrússia discutem o fortalecimento dos laços bilaterais

MINSK, 27 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dabi, realizou conversas oficiais com Alexander Lukashenko, presidente da República da Bielorrússia, no Palácio da Independência, em Minsk, Bielorrússia.

No início da reunião, o presidente Alexander Lukashenko deu as boas-vindas ao príncipe herdeiro de Abu Dabi e à delegação que o acompanhava, reafirmando a força dos laços bilaterais duradouros entre a República da Bielorrússia e os Emirados Árabes Unidos.

O presidente Lukashenko reafirmou o compromisso da Bielorrússia em intensificar a cooperação bilateral com os EAU em diversos setores, atendendo aos interesses mútuos de ambas as nações e promovendo a prosperidade para seus povos.

Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan transmitiu os cumprimentos do presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ao presidente Lukashenko, estendendo seus votos de saúde e felicidade, assim como os melhores desejos para o progresso contínuo e a prosperidade da Bielorrússia.

O príncipe herdeiro de Abu Dabi também expressou seu apreço pela calorosa recepção e generosa hospitalidade concedidas a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan e à delegação que o acompanhava.

Por sua vez, o presidente Lukashenko pediu ao príncipe herdeiro de Abu Dabi que transmitisse seus sinceros cumprimentos ao presidente dos EAU, junto com seus melhores votos de prosperidade contínua e bem-estar para os EAU e seu povo.

A reunião abordou maneiras de fortalecer ainda mais as relações bilaterais e ampliar o escopo da cooperação em áreas de interesse comum, particularmente nos campos da economia, investimentos e desenvolvimento.

As duas partes também trocaram opiniões sobre os principais desenvolvimentos regionais e internacionais, destacando a importância de avançar nos esforços para promover a paz e a estabilidade, além de apoiar a resolução pacífica de conflitos como base para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade na região e além.

O príncipe herdeiro de Abu Dabi e o presidente Lukashenko presenciaram a assinatura do Acordo sobre Comércio de Serviços e Investimentos (TISIA), que marca uma nova era de cooperação entre os setores privados dos dois países.

O acordo expande o acesso ao mercado para empresas dos EAU em setores como serviços financeiros e empresariais, consultoria, educação e saúde, além de criar novas oportunidades para investimentos diretos estrangeiros e joint ventures. Ele reflete a visão compartilhada de ambas as nações para a prosperidade econômica por meio de um comércio e investimentos mutuamente benéficos.

Durante a reunião, o príncipe herdeiro de Abu Dabi foi acompanhado por Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dabi e presidente do Escritório do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dabi e conselheira de Relações Estratégicas do Tribunal do Príncipe Herdeiro; e Ibrahim Salim Mohamed Al Musharrakh, embaixador dos EAU na Bielorrússia.

A Bielorrússia é um parceiro comercial estratégico dos EAU. Em 2024, o comércio bilateral não relacionado ao petróleo cresceu para cerca de US$ 3,9 bilhões, um aumento de cinco vezes em relação a 2023 e um crescimento de 47 vezes em comparação com 2021, quando os volumes de comércio eram de apenas US$ 82,6 milhões.