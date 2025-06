Presidentes dos EAU e do Iraque discutem relações bilaterais e desenvolvimentos regionais em ligação telefônica

ABU DHABI, 27 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do Dr. Abdul Latif Jamal Rashid, presidente da República do Iraque.

Durante a ligação, os dois líderes discutiram os mais recentes desenvolvimentos no Oriente Médio, com ambos os lados enfatizando a importância de promover o diálogo e a diplomacia como meios para fomentar a paz, salvaguardar a segurança regional e atender às aspirações de todos em relação ao desenvolvimento e à prosperidade.

A conversa também explorou oportunidades para fortalecer ainda mais os estreitos laços entre os EAU e o Iraque, de forma a avançar no progresso e prosperidade de ambas as nações e seus povos.

Al Nahyan e o presidente iraquiano trocaram cumprimentos por ocasião do Ano Novo Hijri, expressando a esperança de que ele traga paz, segurança e estabilidade para a região e para o mundo em geral.