Air Arabia lança nova rota para Sochi, na Rússia

SHARJAH, 27 de junho de 2025 (WAM) – A Air Arabia, maior e primeira operadora de baixo custo (LCC) do Oriente Médio e Norte da África, inaugurou sua nova rota para a cidade russa de Sochi, com frequência de seis voos semanais.

O novo serviço marca a sexta cidade russa a ser atendida diretamente a partir de Sharjah, juntamente com Moscou, Kazan, Samara, Ufa e Yekaterinburg, expandindo ainda mais a rede da Air Arabia no país.

Comentando sobre o lançamento, Adel Al Ali, CEO do Grupo Air Arabia, afirmou: "Estamos felizes em inaugurar nossos voos sem escalas para Sochi, fortalecendo ainda mais nossa conectividade com a Rússia. Essa expansão não apenas oferece aos nossos clientes uma opção de viagem aérea conveniente e acessível entre os EAU e a Rússia, mas também fortalece os laços turísticos e comerciais entre os dois países. Sochi complementa nossa crescente rede no país e reflete nosso compromisso contínuo em oferecer mais oportunidades de viagem aos nossos clientes."

"Hoje, Sochi está se desenvolvendo ativamente como um hub internacional, atraindo cada vez mais turistas estrangeiros e oferecendo amplas oportunidades de viagem para os cidadãos russos. Os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais destinos atendidos pelo aeroporto. O Emirado de Sharjah se tornará a terceira cidade dos EAU conectada à rede de rotas do Aeroporto de Sochi, confirmando novamente o crescimento e o fortalecimento dos laços entre nossos países. Graças à ampla rede de rotas da Air Arabia, os viajantes se beneficiarão de conexões convenientes para destinos no Oriente Médio, Ásia e África, expandindo significativamente suas opções de viagens internacionais", afirmou Alexey Starostin, CEO da Aerod, empresa gestora do aeroporto de Sochi.

Com a inclusão de Sochi em sua rede, a Air Arabia agora atende à Rússia a partir de três aeroportos dos EAU, incluindo Sharjah, Abu Dabi e Ras Al Khaimah. Essa expansão destaca o compromisso contínuo da companhia aérea em aprimorar a conectividade entre os Emirados Árabes Unidos e a Rússia, além de promover o turismo, o comércio e o intercâmbio cultural entre os dois países.