EAU condenam fortemente ataque à Missão da ONU na República Centro-Africana

ABU DHABI, 27 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram fortemente o ataque contra a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA), próximo à cidade de Birao, que resultou na morte de um soldado da paz zambiano e no ferimento de outro.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA) destacou a forte condenação dos EAU a esses atos criminosos e terroristas, assim como o seu contínuo repúdio a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo voltados para minar a segurança e a estabilidade.

O Ministério reafirmou que atacar missões da ONU e humanitárias constitui uma violação flagrante dos princípios do direito internacional e da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, ressaltando o pleno apoio dos EAU ao papel vital da MINUSCA na promoção da segurança e estabilidade na República Centro-Africana.

O Ministério expressou suas sinceras condolências e simpatia à família da vítima, ao governo e ao povo da Zâmbia, além de desejar uma rápida recuperação ao soldado da paz ferido.

Além disso, o Ministério expressou sua solidariedade com as Nações Unidas e suas missões humanitárias, bem como com os países que contribuem para os esforços internacionais voltados para alcançar a paz e a estabilidade na região e no mundo.