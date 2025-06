Em nome do presidente dos EAU, príncipe herdeiro de Abu Dabi participa da reunião do Conselho Econômico Supremo Euroasiático

MINSK, 27 de junho de 2025 (WAM) – Em nome do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dabi, participou da reunião do Conselho Econômico Supremo Euroasiático, realizada no Palácio da Independência em Minsk, Belarus.

A reunião reuniu chefes de estado e de governo dos países membros da União Econômica Euroasiática (UEE), presidida pelo presidente Alexander Lukashenko, da República de Belarus. Os Emirados Árabes Unidos participaram como convidados de honra, ao lado de líderes de países convidados, incluindo Uzbequistão, Cuba, Azerbaijão, Turcomenistão, Mongólia, Zimbábue e Myanmar.

Durante a reunião, o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed fez o discurso dos EAU, transmitindo os cumprimentos do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan aos chefes de estado e de governo participantes, juntamente com os melhores votos para o sucesso da cúpula e a prosperidade contínua dos povos dos países membros da UEE.

Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed também expressou sua apreciação ao presidente Alexander Lukashenko pela calorosa recepção e hospitalidade e por convidar os EAU a participar da reunião do Conselho Econômico Supremo Euroasiático, realizada pela República da Bielorrússia.

Ele reafirmou o compromisso dos EAU em fortalecer suas relações com os estados membros da UEE e em avançar juntos para novos horizontes de crescimento compartilhado e parceria econômica. Destacou a importância de fomentar uma cooperação mais estreita para gerar maiores oportunidades de comércio e investimento para ambos os lados.

A reunião do Conselho Econômico Supremo Euroasiático contou com a presença de Vladimir Putin, presidente da Federação Russa; Alexander Lukashenko, presidente da República da Bielorrússia; Kassym-Jomart Tokayev, presidente da República do Cazaquistão; e Sadyr Japarov, presidente da República do Quirguistão.

Também estiveram presentes representantes dos Estados Observadores da UEE: Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente da República de Cuba; Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, presidente da República do Uzbequistão; além de representantes de países convidados: Min Aung Hlaing, primeiro-ministro da República da União de Myanmar; Laureano Ortega Murillo, assessor dos co-presidentes da República da Nicarágua para Investimentos, Comércio e Cooperação Internacional; e Nyam-Osoryn Uchral, primeiro vice-primeiro-ministro da Mongólia, ministro da Economia e Desenvolvimento da Mongólia.

Durante a reunião, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan e os líderes dos estados membros da União Econômica Euroasiática testemunharam a assinatura do Acordo de Parceria Econômica (EPA) com a União Econômica Euroasiática, que visa eliminar barreiras comerciais e desbloquear oportunidades em setores vitais, incluindo energia renovável, logística e serviços de construção.

Xeique Khaled bin Mohamed destacou que o acordo representa um marco significativo nas relações entre os EAU e a UEE, servindo como um catalisador para aumentar ainda mais os volumes de comércio e desbloquear novas avenidas de cooperação econômica.

Ele enfatizou que os EAU, por meio do EPA, buscam fortalecer os laços entre as comunidades empresariais, investidores e empreendedores dos EAU e dos países membros da UEE, estabelecendo uma base para uma cooperação econômica robusta e refletindo a profundidade da amizade e colaboração construtiva entre os EAU e as nações da UEE.

O acordo deve ainda fortalecer a colaboração entre o setor privado, fortalecer as cadeias de suprimentos e capacitar empreendedores e PMEs a expandirem suas operações globalmente.

Com base em anos de cooperação econômica, o comércio bilateral não relacionado ao petróleo entre os EAU e os países da UEE cresceu 27% em 2024, alcançando US$ 29 bilhões, enquanto o comércio entre os dois parceiros testemunhou um aumento de quatro vezes desde 2021.

O EPA foi assinado por Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior dos EAU; Mher Grigoryan, vice-primeiro-ministro da República da Armênia; Natalia Petkevitch, vice-primeiro-ministro da República de Belarus; Serik Zhumangarin, vice-primeiro-ministro e ministro da Economia Nacional da República do Cazaquistão; Daniyar Amangeldiev, primeiro vice-presidente do Gabinete de Ministros da República do Quirguistão; Alexey Overchuk, vice-primeiro-ministro da Federação Russa; e Bakytzhan Sagintayev, presidente do Conselho da Comissão Econômica Euroasiática.