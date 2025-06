República Democrática do Congo e Ruanda assinam acordo de paz em Washington

WASHINGTON, 27 de junho de 2025 (WAM) – A República Democrática do Congo e Ruanda assinaram, sob a mediação dos Estados Unidos, um acordo de paz que visa encerrar um conflito prolongado no leste congolês, responsável por milhares de mortes ao longo dos anos.

O acordo, saudado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, baseia-se em princípios previamente aceitos por ambos os países em abril e inclui cláusulas sobre o respeito à integridade territorial e a cessação das hostilidades na região oriental da República Democrática do Congo, marcada por uma ofensiva recente do grupo armado M23.

A cerimônia de assinatura ocorreu em Washington e contou com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, da ministra das Relações Exteriores da República Democrática do Congo, Teresa Kayikwamba Wagner, e do chanceler de Ruanda, Olivier Nduhungirehe.

“O momento é significativo após trinta anos de guerra”, declarou Rubio, acrescentando que ainda há muito trabalho pela frente.

O ministro das Relações Exteriores de Ruanda afirmou que o acordo se baseia em “um compromisso irrevogável e verificável de pôr fim ao apoio estatal às Forças Democráticas de Libertação de Ruanda (FDLR) e a milícias associadas”.