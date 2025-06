IAEA confirma níveis normais de radiação no Golfo após ataques a instalações nucleares no Irã

VIENA, 28 de junho de 2025 (WAM) – Os níveis de radiação na região do Golfo permanecem normais após o conflito de 12 dias que causou danos severos a diversas instalações nucleares no Irã, afirmou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês), Rafael Mariano Grossi.

Com base em dados regionais fornecidos regularmente à agência por meio da Rede Internacional de Monitoramento da Radiação (IRMIS), Grossi ressaltou que o sistema — composto por 48 países — teria detectado qualquer liberação radioativa significativa resultante de danos a reatores nucleares em operação.

“Do ponto de vista da segurança nuclear, nossa principal preocupação eram a Usina Nuclear de Bushehr e o Reator de Pesquisa de Teerã, já que qualquer ataque contra essas instalações — inclusive às linhas de energia externas — poderia ter provocado um acidente radiológico com consequências tanto no Irã quanto além de suas fronteiras, no caso da planta de Bushehr. Isso não ocorreu, e o pior cenário foi evitado”, disse o diretor-geral.

Grossi reiterou que instalações nucleares nunca devem ser alvos de ataques, destacando que a avaliação atual da IAEA — com base em informações fornecidas pela Autoridade Reguladora Nuclear do Irã — aponta que os bombardeios realizados por Israel e Estados Unidos neste mês causaram apenas liberações radioativas localizadas nas instalações atingidas, com efeitos tóxicos restritos à área de impacto. Não há registro de aumento nos níveis de radiação fora das instalações.

O diretor-geral reforçou ainda a importância da continuidade das atividades de verificação da IAEA no Irã, conforme previsto no Acordo de Salvaguardas Abrangente (CSA) firmado entre o país e a agência.