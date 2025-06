ONU saúda assinatura de acordo de paz entre República Democrática do Congo e Ruanda

NOVA YORK, 28 de junho de 2025 (WAM) – O secretário-geral da ONU saudou a assinatura do acordo de paz firmada em 27 de junho, em Washington, entre os governos da República Democrática do Congo e da República de Ruanda, com mediação dos Estados Unidos.

“Esse acordo representa um passo significativo rumo à redução das tensões, à paz e à estabilidade no leste da República Democrática do Congo e na região dos Grandes Lagos”, afirmou o chefe da ONU em comunicado. “Parabenizo os Estados Unidos por sua liderança na condução desse processo, em coordenação com o Estado do Qatar e com o mediador da União Africana, Sua Excelência Faure Gnassingbé, do Togo. Reconheço também a contribuição dos cinco cofacilitadores designados pela Comunidade da África Oriental (EAC) e pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).”

O secretário-geral exortou as partes a cumprirem integralmente os compromissos assumidos no acordo de paz e na Resolução 2773 (2025) do Conselho de Segurança, incluindo a cessação das hostilidades e todas as demais medidas pactuadas.

“A Organização das Nações Unidas, inclusive por meio da Missão de Estabilização na República Democrática do Congo (MONUSCO), segue plenamente comprometida com o apoio à implementação do acordo, em estreita coordenação com a União Africana, parceiros regionais e internacionais”, acrescentou.