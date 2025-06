Equipe de balonismo dos Emirados promove cultura árabe em festival internacional na Rússia

MOSCOU, 28 de junho de 2025 (WAM) – A Equipe de Balonismo dos Emirados Árabes Unidos participa da terceira edição do Festival Internacional de Balonismo “Fraternidade Aérea”, realizado na cidade russa de Nizhni Novgorod, com atividades programadas até 1º de julho.

O festival conta com ampla participação internacional, reunindo equipes da Bulgária, Eslováquia, Belarus, Armênia e várias formações da Rússia.

O comandante Abdulaziz Nasser Al Mansoori, piloto e chefe da equipe emiradense, afirmou à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que a participação vai além do aspecto esportivo: “Trata-se de uma missão para apresentar a cultura dos Emirados e destacar os laços profundos entre os dois países amigos.”

Al Mansoori explicou que a equipe realizou apresentações aéreas gratuitas com a presença de autoridades russas e representantes da imprensa local. Elogiou ainda a recepção da liderança russa e a ampla interação do público com os eventos e os espetáculos noturnos promovidos pela equipe ao longo do festival.

Segundo ele, a presença na Rússia faz parte da segunda turnê internacional da equipe, iniciada em Bristol, no Reino Unido, com o objetivo de divulgar a cultura árabe e islâmica tradicional em diversos países ao redor do mundo.