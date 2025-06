Aeroporto de Sharjah se prepara para receber mais de 800 mil passageiros na alta temporada de verão

SHARJAH, 28 de junho de 2025 (WAM) – O Aeroporto de Sharjah anunciou estar totalmente preparado para lidar com o aumento significativo no fluxo de passageiros durante o pico da temporada de verão. Entre os dias 1º e 15 de julho, mais de 800 mil viajantes devem passar pelo terminal, dentro de um plano abrangente para garantir uma experiência fluida e de alta qualidade a todos os usuários.

A Autoridade Aeroportuária de Sharjah (SAA, na sigla em inglês) detalhou uma série de medidas operacionais coordenadas com parceiros estratégicos, com foco em eficiência e conforto. Equipes técnicas e de atendimento ao cliente estarão mobilizadas 24 horas por dia para oferecer suporte, responder a dúvidas e orientar os passageiros no uso dos serviços inteligentes e tecnologias inovadoras disponíveis no aeroporto, promovendo uma experiência de viagem integrada.

Como parte da preparação, a autoridade segue aprimorando os aspectos logísticos e sanitários, além de atualizar os protocolos de segurança para acompanhar as transformações aceleradas no setor de aviação.

O aeroporto recomenda que os passageiros cheguem com pelo menos três horas de antecedência para evitar atrasos nos procedimentos de embarque. Também orienta que todos entrem em contato com suas companhias aéreas com antecedência para confirmar horários e possíveis alterações nos voos.

A SAA reafirma seu compromisso em manter os mais altos padrões de serviço e segurança durante os períodos de maior movimento, reforçando o papel do Aeroporto de Sharjah como um dos principais centros de transporte aéreo da região e referência em conectividade internacional.