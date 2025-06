Emirados celebram centenário de entidade islâmica na Polônia

BOHONIKI, 28 de junho de 2025 (WAM) – O presidente da Autoridade Geral para Assuntos Islâmicos, Doações e Zakat dos Emirados Árabes Unidos, Omar Habtoor Al Darei, participou da celebração oficial pelos 100 anos de fundação da União Religiosa Muçulmana da República da Polônia (MRU), realizada na vila de Bohoniki. A presença de Al Darei atendeu a um convite do presidente da entidade polonesa.

O evento contou também com a participação do embaixador dos Emirados na Polônia, Mohammed Ahmed Al Harbi, e do diretor-geral da Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Mohammed Haji Al Khouri.

Durante seu discurso, Al Darei elogiou a diversidade religiosa, o pluralismo cultural e o respeito mútuo entre religiões, seitas e culturas na Polônia. Ele destacou as conquistas da União Religiosa Muçulmana e seu papel na construção de um futuro promissor para as próximas gerações, contribuindo para que o país se mantenha como exemplo de convivência e entendimento mútuo.

À luz das relações de cooperação e amizade entre Emirados Árabes Unidos e Polônia, ele apresentou a experiência emiradense na promoção dos valores de moderação e humanismo, na formação de imãs, na institucionalização do discurso religioso, na produção de conteúdo teológico equilibrado e na proteção dessa identidade cultural e religiosa singular. Ressaltou ainda a importância de preservar e sustentar esse patrimônio, sobretudo diante dos novos desafios e do vasto ambiente digital, marcado por informações conflitantes e discursos contraditórios.

O representante emiradense compartilhou ainda princípios que orientam o compromisso dos Emirados com a convivência pacífica e a tolerância em sua sociedade. Segundo ele, o Islã prega o respeito às leis nacionais, a defesa do interesse coletivo e o serviço à pátria com zelo, sinceridade e dedicação. Acrescentou que é essencial promover valores humanos compartilhados dentro de um espírito de respeito mútuo, abertura cultural, paz, harmonia e coexistência.