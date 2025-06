Emirados e Paquistão discutem fortalecimento da cooperação em nova rodada de consultas políticas

ABU DHABI, 28 de junho de 2025 (WAM) – Emirados Árabes Unidos e o Paquistão realizaram, em Abu Dhabi, a segunda rodada de consultas políticas entre os países. A sessão foi copresidida por Reem Ketait, secretária-adjunta para Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados, e Shehryar Akbar Khan, secretário-adjunto do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão.

As consultas ocorreram após reunião de alto nível entre o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o vice-primeiro-ministro e chanceler do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, no contexto da 12ª sessão da Comissão Ministerial Conjunta Emirados–Paquistão.

Durante o encontro, as duas partes destacaram a solidez das relações bilaterais e revisaram as visitas de alto nível recentes. Também celebraram o crescimento das trocas econômicas, com o comércio não petrolífero superando US$ 8,6 bilhões em 2024.

As delegações trocaram avaliações sobre temas regionais, incluindo a situação no Oriente Médio e discussões recentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesse contexto, os Emirados saudaram o papel ativo do Paquistão como membro não permanente do Conselho e foram informados sobre os preparativos paquistaneses para assumir a presidência do órgão em julho de 2025. Os dois países reforçaram a importância da coordenação contínua no âmbito do Conselho de Segurança e reafirmaram seu compromisso conjunto com a paz, a estabilidade e soluções construtivas para os desafios regionais.

Em temas multilaterais, os representantes revisaram a estreita cooperação para o sucesso da Conferência da ONU sobre a Água de 2026, que será copresidida por Emirados Árabes Unidos e Senegal.

Ambos os lados reiteraram o compromisso de manter consultas regulares com o objetivo de promover metas comuns em benefício mútuo de seus povos.

Participaram da reunião o embaixador dos Emirados no Paquistão, Hamad Obaid Alzaabi, e o embaixador do Paquistão nos Emirados, Faisal Niaz Tirmizi, entre outras autoridades dos países.