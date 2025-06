Emirados saúdam acordo de paz entre República Democrática do Congo e Ruanda

ABU DHABI, 28 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos saudaram a assinatura do acordo de paz entre a República Democrática do Congo e Ruanda, realizada em Washington, classificando o gesto como um passo importante para o fortalecimento da paz, da segurança e da estabilidade no continente africano.

O ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan elogiou os esforços decisivos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar, que contribuíram para esse avanço positivo e construtivo. A iniciativa, segundo ele, reforça as ações de mediação da União Africana e os resultados da cúpula conjunta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da Comunidade da África Oriental (EAC).

Para o ministro, o acordo reflete a forte determinação e o compromisso inabalável de ambas as partes com soluções pacíficas e com o diálogo. Ele destacou ainda que a cooperação internacional que possibilitou a assinatura do tratado evidencia a importância da ação coletiva na resolução de questões regionais, bem como o papel da diplomacia na busca por estabilidade e prosperidade para os povos da região.

O xeique Shakhboot bin Nahyan reafirmou os laços históricos entre os Emirados e os países do continente africano — incluindo a República Democrática do Congo e a República de Ruanda — e reiterou o compromisso do país em consolidar pontes de diálogo, parceria e apoio a iniciativas que promovam segurança, paz e desenvolvimento sustentável na África.